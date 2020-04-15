Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan hastane görevlisi taburcu edildi

AA

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve taburcu edilen hastane çalışanı alkışlarla uğurlandı.

Hakkari Devlet Hastanesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastane çalışanı Ziya Müezzinoğlu'nun tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Müezzinoğlu, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Ziya Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.

Başhekim Furkan Çağrı Oğuzlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın bu süreci hiçbir problem yaşamadan atlattığını belirtti.

Diğer hastaların da aynı şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirten Oğuzlar, "Umarım bizdeki diğer hastalar için de süreç bu şekilde ilerler. Ziya, en kısa sürede yine aramıza dönecek." dedi.

Ziya Müezzinoğlu da hastalığı atlattığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Diğer hastalar için de şifa diliyorum. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız çok iyi baktılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların çok büyük destekleri oldu. Buraya ağlayarak girdim, şu an gülerek çıkıyorum. Bu hastalığı kapmamak için lütfen evde kalın." diye konuştu.

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde daha önce de Kovid-19 tedavileri tamamlanan 10 kişi taburcu edilmişti.