AA

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken, Hakkarili sporcular mayısta kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimiyle düzenlenen etkinliğe katılan kayakçılar, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yarıştı. Sporcular, 3 bin 300 rakımlı yaylada aileleriyle keyifli anlara tanıklık etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası'na geldiklerini söyledi.

Hafta kapsamında kentte salon ve doğa sporlarında birbirinden güzel faaliyetler yaptıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de kayak yarışması. Türkiye'nin birçok yerinde havalar ısınırken, biz burada bir yandan çiçekleri kokluyor diğer taraftan da kayak kayıyoruz. Bu da coğrafyamızın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Burada kayak yapıyor olmak büyük bir şans. Bize destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Valimiz İdris Akbıyık'a, bütün paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerle Hakkari'mizin doğasını, coğrafyasını tanıtmaya çalışıyoruz."

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Halil Kurşun ise "Kentte dört mevsimi bir arada yaşamak mümkün. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, 17 Mayıs'ta Hakkari'de kayak yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Talha Battal ve Murat Yayabaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sporcular ve aileleri katıldı.