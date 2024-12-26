Hakkari'de okullar tatil edildi
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Giriş: 26.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:44
Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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