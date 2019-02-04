Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda 3 Şubat 2019 günü Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 43 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 bin 55 TL ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Öte yandan, 28 Ocak ile 4 Şubat 2019 tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 690 paket sigara ve 192 kilogram çay ele geçirildi.