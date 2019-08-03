Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."