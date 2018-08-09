Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde polis zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos 2018 tarihinde Meşkan Tepe Üs Bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu polis Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı kırsalında olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Düzenlene operasyonla 2 PKK’lı teröristin sağlandığı sığınak böyle imha edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ