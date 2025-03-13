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        Hakkari'de sahipli köpekler kimliklendiriliyor, sahipsiz olanlar da toplanıyor

        Hakkari'de sahipli köpeklerin sokağa salınmasının önlenmesi ve köpek popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla başlatılan proje kapsamında, kentteki köpekler aşılanıp kimliklendiriliyor, sahipsiz olanlar ise toplanarak barınağa götürülüyor. Veteriner Hekim Selin Darıyeri, "Köylerdeki bütün çoban ve diğer sahipli köpekleri kayıt altına alıyoruz. İl Özel İdaresi ve belediyeler de sahipsiz köpekleri toplayıp barınak ve doğal yaşam alanlarına götürüyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:59
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        Hakkari'de sahipli köpeklerin sokağa salınmasının önlenmesi ve köpek popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla başlatılan proje kapsamında, kentteki köpekler aşılanıp kimliklendiriliyor, sahipsiz olanlar ise toplanarak barınağa götürülüyor.

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        Hakkari Valiliği, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması" projesi hayata geçirildi. Mikroçip, pasaport ve aşılama bedelinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı proje kapsamında Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ekipleri, köyleri gezerek bilgilendirme, aşılama ve kimliklendirme çalışmalarına başladı. Kent merkezine bağlı Akçalı köyü ve mezralarına giden ekipler, vatandaşları proje hakkında bilgilendirdi, sahipli köpekleri aşılayıp deri altı mikroçip yöntemiyle kimliklendirdi.

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        Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kent merkezinde toplamaya başladıkları sahipsiz köpekleri, Sokak Hayvanları Rehabilite ve Kısırlaştırma Merkezi'ndeki barınağa götürdü. Şu ana kadar topladıkları yaklaşık 50 sahipsiz köpeği aşılayıp kısırlaştırma işlemi yapan belediye ekipleri, küpe taktıkları köpekleri deri altı mikroçip uygulamasıyla kayıt altına aldı. İşlemlerin ardından sahipsiz köpekleri barınakta tutan belediye ekipleri, sokaklarda tehlike oluşturmalarını önlemeye çalışıyor.

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        Kentteki sahipli ve sahipsiz köpeklerin kayıt altına alınması ve aşı uygulamasıyla hastalıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı proje ile köpek popülasyonunun da kontrol altında tutulması planlanıyor.

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        Ekipte yer alan Veteriner Hekim Selin Darıyeri, projenin protokolünün imzalanmasının ardından sahada çalışmalara başladıklarını söyledi.

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        Sahipli köpeklere yönelik ücretsiz kimliklendirme ve aşılama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Darıyeri, "Bugün Akçalı köyündeyiz. Sahipli çoban köpeklerini kayıt altına alıyoruz ve aşılama işlemlerini yapıyoruz. Pasaportlarını da sahiplerine teslim ediyoruz. Bu kapsamda köylerdeki bütün çoban ve diğer sahipli köpekleri kayıt altına alıyoruz. İl Özel İdaresi ve belediyeler de sahipsiz köpekleri toplayıp barınak ve doğal yaşam alanlarına götürüyor" dedi.

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        Projenin 2 yıl devam edeceğini, bu süreçte yeni doğan hayvanların da aynı işleme tabi tutulacağını ifade eden Darıyeri, kent genelinde sahipsiz köpek kalmayıncaya kadar bu çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Çalışmayla kentte ne kadar sahipli ve ne kadar sahipsiz hayvan olduğunu tespit edebileceklerinin altını çizen Darıyeri, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda aşı takiplerini, dişi hayvanların doğum takiplerini yapabileceğiz. Her şey kayıt altına alınacak. Kuduz aşısını da yaparak hayvanlarımızı korumuş olacağız. Burası yaban hayatına çok müsait bir yer. Dağlık bir bölge. Kurtlar, tilkiler çok fazla var. Çoban köpeklerinin kuduz olma ihtimalini göz önünde bulundurarak aşılarını her sene yapıyoruz. Mikroçiple kimliklendiriyoruz. Deri altına bu çipi enjekte ediyoruz. Hayvana hiçbir zararı yok. Bu şekilde hayvanın kimin adına kayıtlı olduğunu görebiliyoruz. İl merkezinde kimliklendirdiğimiz hayvan sayısı 170'i buldu. Kent genelinde ise bu sayı 300'e yaklaştı."

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        Belediye Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ise belediyenin sorumluluk alanında sahipsiz köpekleri toplayıp barınağa getirdiklerini belirtti.

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        Kısırlaştırma işleminden sonra hayvanlara mikroçip taktıklarını anlatan Cindioğlu, şöyle konuştu: "Köpeklere küpe de takıyoruz. Kuduz ile iç ve dış parazit aşılarını yaptıktan sonra burada barındırıyoruz. Şu ana kadar sokaklardan yaklaşık 50 sahipsiz köpeği alarak bakım evimize getirdik. Bunları kısırlaştırıp söz konusu işlemleri uyguladık. Burada hayvanların beslenme ihtiyacını da karşılıyoruz. Kalan sahipsiz köpekleri de toplayıp barınağımıza getireceğiz. Bunları da aynı işlemlerden geçireceğiz. Aldığımız sahipsiz hayvanları kayıt altına alarak kontrollerini sağlamış oluyoruz."

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        Köy muhtarı Senar Kılıç da sahipsiz hayvanların sayısının gittikçe arttığını, köpeklerin zaman zaman grup halinde koyunlara da saldırdığını dile getirerek, "Sahipsiz köpeklerin toplanması çok güzel olur. Çoban köpeklerinin kayıt altına alınması güzel bir çalışma. İstediğimiz bir şeydi. Ekipler de burada çalışmalarını sürdürüyor. Bu işe öncülük eden herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

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        Eğercik mezrasında besicilik yapan Osman Yaşar ise iki köpeğinin ekiplerce aşılanıp kimliklendirildiğini belirterek, "Bu işlem bizim için de çok iyi. Koyunlarımızın güvenliğini bu köpekler sağlıyor. Sahipsiz köpeklere mutlaka bir çare bulunması gerekir" ifadelerini kullandı.

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