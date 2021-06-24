DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik, Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 'Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul/2' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında Kokurdanlı mevkiinde PKK'ya ait sığınak ve mağara tespit edildi.

Mağarada, 23 mm. sehpası ile birlikte çalışır vaziyette doçka uçaksavar silahı, 2 bin adet 23 milimetrelik doçka uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 5 bin adet 7.62 milimetrelik AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 23 adet RPG-7 sevk fişeği, 3 uyku tulumu, 2 dörtlü yemek ocağı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.