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Hakkari'de terör nedeniyle boşaltılan köyün arazileri 26 yıl sonra tarıma açıldı

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt: "Terör artık insanlarımızın ve bölgenin gündeminden çıkacak. Devletimizin güçlü iradesi ve operasyonlardaki başarı ile bölgede hamdolsun huzur sağlandı"

Hakkari'de terör nedeniyle boşaltılan köyün arazileri 26 yıl sonra tarıma açıldı
AA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin baskısı sonucu boşaltılan Dutluca köyündeki tarım arazileri, sağlanan huzur ortamıyla yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde güven ortamının oluştuğu Çukurca'da, kaymakamlık tarafından ilçe sakinlerinin doğdukları topraklarda tekrar tarımsal faaliyetlerini yapabilmesi için 2018'de proje hazırlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği proje kapsamında, 1995 yılında boşaltılan Dutluca köyünde vatandaşların yeniden ekim yapmasına imkan tanındı.

Bu sayede, yıllar sonra göç ettikleri topraklara dönen köy sakinleri, 870 dönüm araziye pirinç, buğday, mısır gibi ürünlerin yanı sıra sebze çeşitlerini ekti.

Kaymakamlık da bu alanlara yabani hayvanların zarar vermemesi için etrafını tel örgüyle kapattı, tarımsal faaliyetlerin aksamaması için yeni su kanalları inşa etti.

Günün ilk ışıklarıyla köye giden vatandaşlar, akşam saatlerine kadar bahçe ve tarlalarının bakımını yaptıktan sonra ilçeye dönüyor.

- "Terör bölgenin gündeminden çıkacak"

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, Dutluca köyünün bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle 1995 yılında boşaltıldığını, köyüne gidemeyen vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapamadığını söyledi.

Başlattıkları projeyle vatandaşların tekrar köylerine giderek topraklarını değerlendirebilmelerine imkan sağladıklarını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız terör nedeniyle 1995'de köylerini ve bahçelerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın, tekrar köylerine gelerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapabilmelerini sağlamak. Dutluca köyü verimli bir bölge. Buradaki tarımsal faaliyetleri destekliyoruz. Vatandaşlarımızın ürettikleri ürünlere, özellikle susama alım garantisi veriyoruz. Terör artık insanlarımızın ve bölgenin gündeminden çıkacak. Devletimizin güçlü iradesi ve operasyonlardaki başarı ile bölgede hamdolsun huzur sağlandı. Bunun en güzel örneklerinden biri de Dutluca köyü. Burada artık terörün izi siliniyor. Vatandaşlarımız tarım ve hayvancılık faaliyetlerini rahatlıkla yapabiliyor."

- "Buralar daha güzel olacak"

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç ise yabani hayvanların ekilen tarlalara zarar vermemesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Terör bittikten sonra buraların daha güzel olacağına inanıyoruz. Mücadele ettikçe halkımız da görüyor. Yaklaşık 3 yıldır ilçe merkezimizde bir mermi sesi dahi yok. İnsanlarımız en çok bunun mutluluğunu yaşıyor." şeklinde konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nazif Aşut da "Bölgemiz çok dağlık ve engebeli olduğundan tarım ve hayvancılık faaliyetleri zor oluyor, araziler yaban domuzu ve ayı istilalarına uğruyordu. Tarlaların etrafını kapattık. Dutluca köyünde arazilerimiz yıllar sonra tarımla buluştu. Çok güzel bir proje yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Ali Seven de terör olaylarından dolayı 26 yıl boyunca köye gelemediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

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