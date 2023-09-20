Hakkari'de terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; eş zamanlı operasyonlarda 11 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisinin yakalandığı aktarılan açıklamada, zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bilgilendirme, önleme ve ikna faaliyetleri kapsamında da 1 bölücü terör örgütü mensubunun, ailesi ve kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde 14 Eylül'de Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış, işlemlerin tamamlanmasının ardından 18 Eylül'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." bilgisi de paylaşıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.