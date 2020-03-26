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Hakkari'de toprağa gömülü eroin ve 10 bin tıbbi maske ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa gömülü halde 117 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske ve 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari
DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi yönelik çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'ya bağlı Akpınar Köyü Golegiri Mezrası kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette 177 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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