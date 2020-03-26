İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi yönelik çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'ya bağlı Akpınar Köyü Golegiri Mezrası kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette 177 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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