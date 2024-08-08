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        Haberler Ekonomi Enerji Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu - Enerji Haberleri

        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu

        Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:37
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        Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu hayatını kaybetti
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        Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

        Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

        Bayraktar, mesajında, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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