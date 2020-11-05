Hakkari'deki terör saldırısına tepki - SİİRT

AA

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının altını çizen Olğaç, "3 işçinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. İşçi arkadaşlarımı rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardır aynı coğrafyada Türk, Kürt, Arap, kardeş gibi yaşıyoruz. Terör örgütü aramızı bozamayacak. Birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bir şehit çocuğu olarak bu ülkede teröre fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.