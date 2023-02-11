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Hakkari'den Hatay'a araç almak için giden baba-oğul, depremde yıkılan otelde öldü

Hakkari'den Hatay'a araç almak için giden 45 yaşındaki Eşref ile 17 yaşındaki oğlu Hazar Kaya, depremde kaldıkları otelin enkazında hayatını kaybetti

Hakkari'den Hatay'a araç almak için giden baba- oğul, depremde yıkılan otelde öldü
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DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden araç almak için Hatay´a giden Eşref Kaya ile oğlu Hazar Kaya, kaldıkları otelde depreme yakalandı.

DHA'nın haberine göre bölgede arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, 4'üncü günde yıkılan otelin enkazında Eşref Kaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Bir gün sonra ise Hazar Kaya'nın cenazesi enkazdan çıkarıldı. Baba ile oğlunun cenazeleri, Hatay'dan alınıp, memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi.

Baba ile oğlunun cenazeleri, gece saatlerinde Esendere beldesinde yan yana toprağa verildi. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, çok üzgün olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın gayret ve çabaları ile bu 2 akrabamızı enkaz altında kurtarabildik.

Fakat maalesef sağ olarak kurtaramadık. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşref araba almaya gitmişti. Yarıyıl tatili olduğu için çocuğunu da beraberinde götürdü. Fakat depreme otelde yakalandı. Bu deprem, maalesef canlarına mal oldu. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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