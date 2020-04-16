Hakkari'den Kahramanmaraş'a

AA

Onikşubat Belediyesinin Vefa İletişim Hattı'nı arayan Gözüdok, doğum günleri aynı olan eşi Melek ve oğlu Yiğit Aras'a sürpriz kutlama yapabilmek için talepte bulundu.

Ekipler, doğum günü pastası ve canlı müzik eşliğinde Kahramanmaraş'taki Gözüdok ailesinin kapısını çalarak sürpriz yaptı. O anlar ise Hakkari'deki Şevket Gözüdok'a görüntülü arama ile izletildi.

Çiftin istediği "Fikrimin İnce Gülü" isimli şarkı ise Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Cemil Kutlu ve Vefa Grubunda görev yapan Zafer Bertizlioğlu tarafından seslendirildi.

Melek Gözüdok, eşinin uzakta olmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek ilk kez sürprizli bir doğum günü yaşadığı söyledi.

Onikişubat Belediyesi ekibi doğum günü anısına aileye hediye takdim etti.