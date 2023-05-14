Hakkari Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Hakkari Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Hakkari başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Hakkari seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Hakkari Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 84.59 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 57.2 oldu. Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 62.707 oyla yüzde 73.20 - Recep Tayyip Erdoğan: 20.067 oyla yüzde 23.43 - Sinan Oğan: 2.426 oyla yüzde 2.83 - Muharrem İnce: 464 oyla yüzde 0.54 oy aldı.



Hakkari 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Hakkari Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.51 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:10 itibarıyla yüzde 47.9 oranında açıldı. 2023 Hakkari milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 46.184 oyla yüzde 64.05 - Cumhur İttifakı: 15.952 oyla yüzde 22.12 - Millet İttifakı: 4.260 oyla yüzde 5.91 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 311 oyla yüzde 0.44 - Ata İttifakı: 68 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 21:10 itibarıyla 2023 Hakkari milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

