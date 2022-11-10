Yüksekova'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kandilli köyünde öğle saatlerinde kar yağdı. Bazı besiciler kara, küçükbaş hayvanlarını otlatırken yakalandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kentte hava sıcaklığının cumartesi günü sıfırın altına düşeceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-11-10 14:31:08



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