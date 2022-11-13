Yüksekova'da sis etkili oldu

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İlçe merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-11-13 09:46:27



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