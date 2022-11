Yüksekova´da gözleri görmeyen tayı sahiplenip, İstanbul´a götürdü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARi'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde yaşayan Hamdi Çakır'a ait kısrağın 10 ay önce dünyaya getirdiği gözleri görmeyen tayını, İstanbul'da hayvan çiftliği bulunan hayvansever Mert Akkök sahiplendi. Akkök, sahibinin bakımı ve tedavileri için hibe ettiği kısrak ile tayını, yarış atı taşıma aracıyla İstanbul'daki çiftliğine götürdü. Hamdi Çakır, "İsmini 'Destan' koyduğumuz tayı, annesiyle beraber at çiftliğinde gerekli tedavilerini görüp sağlığına kavuşması ve güzel bir ortamda beslenmesi için gönderdik" dedi.

Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünde yaşayan Hamdi Çakır'a ait kısrak, 10 ay önce gözleri görmeyen engelli tay doğurdu. Tayın bakımını ve tedavisini yapmakta zorluk çeken Çakır, yeğeni Vedat Atlı aracılığıyla İstanbul'da Hayvan Bakım Çiftliğini işleten Mert Akkök'e telefonla ulaştı. Bunun üzerine çiftlik sahibi Akkök, sahibinin kendisine bakımları ve tedavilerinin yapılması için hibe ettiği kısrak ve tayını yarış atı taşıma aracıyla İstanbul'daki çiftliğine götürdü.

'UMARIM SAĞLIĞINA KAVUŞUR'

Hamdi Çakır, kısrağın doğurduğu taya 10 aydır baktığını belirterek," Gözleri görmediği için çok zor besleniyor. Biz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yeğenimin vesilesiyle İstanbul'da hayvan çiftliği olan Mert Akkök'e ulaşarak hediye ettim. Umarım ismi 'Destan' olan tayımız orada annesiyle beraber at çiftliğinde gerekli tedavilerini görüp hem sağlığına kavuşur hem de güzel bir ortam da beslenir" dedi.

'YARIŞ ATI TAŞIMA ARACIYLA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ'

Dayısına ait kısır atın doğurduğu Tay'ın doğuştan iki gözünün görmediğini söyleyen Vedat Atlı ise "Buradaki araziler engebeli olduğu için tayın burada yaşaması zordu. Dağ, taşta düşer sakat kalır, diye korkuyorduk. Dayım buna bir çözüm bulunmasını istedi. Ben de arkadaşım Hasan Kızıl´ı aradım. Kızıl, İstanbul´da hayırsever Mert Akkök, kendi çiftliği için bakıma muhtaç bir at aradığını söyledi. Kendisi ile iletişime geçtik. Çiftliğinde bir sürü bakıma muhtaç olan hayvanlara baktığını ve bu ata talip olmak istediğini belirtti. Dayım da Akkök´ün bu teklifini kabul etti. Annesiyle bağlar kopmasın diye hem kör olan yavruyu hem de annesini bugün Yüksekova´ya gelen yarış atları aracıyla İstanbul´a gönderdi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

