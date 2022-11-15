Hakkarili 3 doğasever, donan gölde buz pateni ile kayıp dans etti



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de 3 doğasever, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki Seyithan Gölü'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğaseverler, geçen hafta yağan mevsimin ilk karıyla beyaza bürünen dağlarda yürüyüp, yüzeyi buz tutan gölde buz pateni ile kayarak, dans etti.

Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan beraberindeki buz pateni antrenörü Erdem Gül ve eşi Çilek Tekin Gül ile birlikte kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki Seyithan Gölü'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kentte geçen hafta yağan mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen dağlarda doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüzeyi tamamen buz tutan Seyithan Gölü'nde buz pateni ile kayıp, dans etti.

O anların görüntülerini kayıt altına alan doğasever Noyan, "Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu. Araç bir yere kadar geldi. Kardan dolayı yol kapalıydı aracı bırakıp, yaklaşık 3 saat tırmanarak 3 bin 500 rakımda bulunan Seyithan Gölüne ulaştık. Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden rüzgar bizi biraz engelledi, ama herşeye rağmen çok eğlenceliydi." dedi.

Karla kaplı dağlar ile buz tutan Seyithan Gölü, tablo gibi görüntü oluşurken, doğasever Noyan seyrine doyum olmayan buzla kaplı gölü dronla görüntüledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-11-15 20:38:59



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