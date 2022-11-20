Bakan Kirişci: Bazı çevrelerin oyuncağı haline gelmiş hainlerin girişimlerini görmeye başladık



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dün gece itibarıyla yeni operasyon başladı. Türkiye'nin artık son yıllarda elde etmiş olduğu huzur ve sükun ortamını yeniden baltalamak, bu konuda bazı çevrelerin oyuncağı haline gelmiş olan hainlerin, ülkemizdeki insanları ve ülkemize gelen misafirleri rahatsız edici birtakım girişimlerinin olduğunu görmeye başladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ile bir dizi toplantı ve ziyaretler için Hakkari'ye geldi. Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı´nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Kirişci, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Kirişçi, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Kirişci, göreve başladığı günden bu yana ziyaret ettiği 47 ilde 73 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Sektör paydaşları toplantısının 32'ncisini Hakkari'de yaptıklarını kaydeden Kirişçi, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi dün gece itibarıyla artık yeni bir operasyon başladı. Türkiye'nin artık son yıllarda elde etmiş olduğu huzur ve sükun ortamını yeniden baltalamak, bu konuda bazı çevrelerin oyuncağı haline gelmiş olan hainlerin ülkemizdeki insanları ve ülkemize gelen misafirleri rahatsız edici birtakım girişimlerinin olduğunu görmeye başladık. İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız da hatırlarsanız yaralanmıştı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum ama İstiklal Caddesi yeniden eski heyecanına, eksi hareketliliğine kavuştu. Milletimizin buna geçit vermeyeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdi ve tabi ki bunların karşılıksız kalmaması gerekiyordu. Dün yine Osmaniye'de bir gün önce rahmeti rahmana uğurladığımız İnak ailesinin bir mensubu olan asker kardeşimizi orada ailesini ziyaret ederek taziyelerimizi sunduk. Elbette bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya geçmişte ecdat bunun bedellerini ödemiş ve biz ödüyoruz. Bundan sonra ödenmemesi için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. 40 yıla aşkın süreden beri verdikleri tahribatı, millet olarak hepimiz biliyoruz fakat devletimiz güçlüdür, milletimiz devletimizle birliktedir. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla son bu saldırılara yönelik başlatılan karşı operasyon da en azından bunlara artık geçit verilmeyeceğini, iyice zihinlerine kazımaları, bilmeleri noktasında önemli bir operasyondur. Bu zamana kadar bu operasyonlarda hayatını kaybetmiş, bütün bu ülke adına savunan kardeşlerimize, askerimize, sivilimize, korucumuza, polisimize, bütün güvenlik unsurlarımıza ve vatandaşlarımıza tekrar rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Onlar ölüler değil onlar Rabb'imin kendi katına aldığı bu ülke için kanlarını ve canlarını feda etmiş yiğitler ve şehitlerimizdir."

'İYİ Kİ DEZENFORMASYON YASASI ÇIKMIŞ'

Operasyona denk gelen Hakkari ziyaretini çok anlamlı ve yerinde bulduğunu söyleyen Bakan Kirişci, kentin güvenli olduğu sürece Türkiye'nin de güvende olacağını, burada özellikle güvenlik güçlerimin elde ettiği başarının çok önemli olduğunu kaydetti. Osmaniye ziyareti sırasında bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğu da anlatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Osmaniye'deydik. Üreticilerimize ne kadar dokunmaya çalıştığımızı ve bu konularda aldığımız aksiyonları da zaten görüyorsunuz ama bir şeye çok seviniyorum. İyi ki dezenformasyon yasası çıkmış çünkü bir şeyin nasıl çarpıtılabileceğini çok açık delili, çok açık bir örneği dün Osmaniye'de yaşanmış. Ben çok dikkat etmemiştim. Bir hemşehri derneğini, federasyon derneğimizin ziyareti esnasında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mukim olan bir vatandaşımızın kulaklarının ağır işittiğini ve sonradan özellikle özel bir cihaz da kullandığını da öğrendim. Bu kişinin benim uzaktan da olsa bir akrabalık bağımın olduğu bir kişi olduğunu da sonradan öğrendim. Takdir edersiniz ki ben Kahramanmaraş doğumluyum, 1978'de Adana'ya gelmişim. Yani bunun üzerinden 44 yıl geçmiş, ister istemiz Adana'da kariyerim olan eğitim, akademik hayat daha sonra da aktif siyaset atılmış durumda. Bir iş insanı olarak, yine orada faaliyetlerimiz oldu. Şimdi bu çerçevede de vatandaşımızın, benim rahmetli dedemin kendi özellikle zamanında işlettiği, o bölgede tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan bir su arkı ile ilgili 'Bunun geleceği ne olacak, bu gölet ne olacak' diye ifade ettiğinde benim de aynen ifadem şu oldu. 'O gölet değil, sen onun adını dahi ifade edemiyorsun' dedim. Bu kendi adının doğru ifade edilmediği şeklinde büyük bir çarpıtmaya maruz kalmış. Benim öyle bir ifadem olmadı. Ben kaldı ki kişinin adını da bilmiyorum. Kişi, kendini tanıtmaya çalışan biri fakat benim söylediğimi de duymadığını da kulağındaki cihazlarla ilgili olduğu da yine arkadaşlarımızın değerlendirmesi oldu. Benim insanlara nasıl davrandığımı insanlar çok iyi bilir. Asla, vatandaşı hor görme yoktur. İyi ki dezenformasyon yasası çıkarmışız. Gerekirse bu haberi yayanlara da hukuki yollarla gerekli davalar açacağımı da belirtmek isterim. Hakkari'ye ilk defa geliyorum. Bununla ilgili de bütün mahcubiyetimi valimize, il başkanıma ve Hakkari halkına ifade etmek isterim. Çünkü bu tür şehirlerimiz maalesef uzun yıllarla terörle zikredildi. Huzur ortamı ile birlikte birçok misafirler buraya geliyor. İnşallah bu huzur hep böyle devam eder."

Açıklamanın ardından Bakan Kirişci, esnaf ziyareti yaparak sorunlarını dinledi. Hakkari´ye eşi Hanife Kirişci ile gelen Kirişçi, daha sonra partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-11-20 16:07:04



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