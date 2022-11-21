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Valilikten tilkiye işkence edenlere adli işlem

DHA

Valilikten tilkiye işkence edenlere adli işlem


Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tilkiye işkence eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 çocuk hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yüksekova´nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti. 3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu. Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Tilkiye işkence anları ise diğer arkadaşları tarafından cep telefon kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
HAKLARINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtilerek, "20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Mehmet ÖZKAN
2022-11-21 12:59:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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