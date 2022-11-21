Ambulans helikopter, kalp krizi geçiren hasta için havalandı 

Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyündeki evinde kalp krizi geçiren Nebi Güler (60), ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Umurlu köyünde yaşayan Nebi Güler'in göğsünde ağrı hissetmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Güler'i almak için havalandı. Köye iniş yapan ambulans helikopterle alınan Güler, Hakkari'ye ulaştırıldı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, tedaviye alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-11-21 17:31:27
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