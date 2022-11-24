Orhan öğretmen, 26 yıldır aynı okulda öğrenci yetiştiriyor



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan Orhan Yıldız (50), 26 yıldır aynı okulda ilk günkü aşk ve heyecanla öğrenci yetiştiriyor. Bugüne kadar yüzlerce öğrencisini meslek sahibi yapan ve bunlardan 4'ü ile de meslektaş olarak aynı okulda görev yapan Yıldız, "İlk görev yerim olan Edirne'de 2 yıl kaldım. Daha sonra da gönüllü olarak Hakkari'yi tercih ettim. Bu benim başarılı olma isteğimden devletime, milletime vefa, minnet ve şükran duygularımı ödeme arzumdan kaynaklanıyor" dedi.

Aksaray'da doğup büyüyen 5 kardeşin en büyüğü olan ve bugüne kadar hiç evlenmeyen İngilizce öğretmeni Orhan Yıldız, 1996 yılında Edirne'de İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. Yıldız, 2 yıl sonra da Yüksekova ilçesi İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne atandı. Tayin isteğinde bulunmayan Yıldız, 26 yıldır aynı okulda görev yapıyor. Yüzlerce öğrencisini meslek sahibi yapan Yıldız, 4 öğrencisi ile de meslektaş olarak aynı okulda çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ara ve yaz tatillerini bile Yüksekova'da geçiren Yıldız, öğretmenlik mesleğinin gönül işi olduğunu belirtirken, geliş amacının ise millete ve devlete olan vefa ve minnet borcundan kaynaklandığını söyledi. Bundan sonra da ilçeden ayrılmayı düşünmeyen Yıldız, "Gönlümde doğuda görev yapmak geçiyordu. Daha sonra da gönüllü olarak Hakkari'yi tercih ettim. Tam 26 yıldır aynı okulda görev yapıyorum. Bu benim başarılı olma isteğimden devletime, milletime vefa, minnet ve şükran duygularımı ödeme arzumdan kaynaklanıyor. Mezun ettiğim öğrencilerim şimdi benle beraber aynı okulda derslere giriyor. Bundan mutluluk duyuyorum. Ayrıca kendi öğrencimle birlikte çalışmak benim için ayrı bir his. Ara tatil ve yaz tatillerde bile gitmedim. Hep öğrencilerimle burada yaşadım. Her öğrencimin sıkıntısına koştum. Öğrencilerim mutlu olunca bu durum beni buraya daha çok bağlıyor" diye konuştu.

YÜKSEKOVA, SICAK İLİŞKİLERİN HAKİM OLDUĞU BİR YER

Yüksekova ilçesinin küçük ve sıcak ilişkilerin hakim olduğu özel bir yer olduğunu anlatan Yıldız, "İnsanların misafirperverliği, samimiyeti, sıcaklığı ön plana çıkıyor. Güzel bir yer. Meslektaşlarıma burayı öneriyorum. Geldiklerinde son derece de memnun olacaklardır. Burada sıcak ve samimi ilişkiler egemendir. Öğrencilerimizle, velilerimizle, iradecilerimizle ve vatandaşlarımızla ele ele yıllardır çalışıyoruz. Okulumda memnun olduğum için 26 yıldır hep buradayım. Hiç okul değiştirmedim. Burada ayrılmayı hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-11-24 09:55:26



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