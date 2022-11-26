Yüksekova'da kar yağışı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, etkili oldu. Yüksek kesimler ve ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

Yüksekova ve çevresinde dün akşam etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte özellikle yüksek kesimler, beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede gün içinde de kar yağışı beklendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-11-26 09:42:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.