Yüksekova'da kar yağışı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, etkili oldu. Yüksek kesimler ve ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.
Yüksekova ve çevresinde dün akşam etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte özellikle yüksek kesimler, beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede gün içinde de kar yağışı beklendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-11-26 09:42:26
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