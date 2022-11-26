Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı

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Mehmet ÖZKANAzer DEMİR/HAKKARİ, (DHA)HAKAKRİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde nöbet tutan güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 3 güvenlik korucusu yaralanırken, bölgede bulunan 5 köpek de öldü.

Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde meydana geldi. Yağmurla birlikte köyde güvenlik korucularının nöbet tuttuğu yere yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu, nöbet tutan 3 güvenlik korucusu yaralandı, yanlarında bulunan 5 köpek de öldü. Yaralılardan yüzüne cisim isabet eden bir güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevke edildi. Diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Şemdinli Mehmet ÖZKANAzer DEMİR

2022-11-26 23:03:50



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