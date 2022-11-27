Ya\u015far KAPLAN\/Y\u00dcKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKAR\u0130 nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle 115 k\u00f6y ve mezra yolu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.Y\u00fcksekova il\u00e7esinde gece ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, sabah saatlerine kadar aral\u0131klarla devam etti. \u0130l\u00e7e merkezinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10, y\u00fcksek kesimlerde ise 40 santimetreye ula\u015ft\u0131. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle il\u00e7e merkezine ba\u011fl\u0131 115 k\u00f6y ve mezran\u0131n yolu ula\u015f\u0131ma\u00a0kapand\u0131. \u00a0\u0130l \u00d6zel \u0130daresine ba\u011fl\u0131 karla m\u00fccadele ekipleri, kapanan yollar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131\u00a0i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \u0130l\u00e7e merkezinde de belediye ekipleri, yollar\u0131n kapanmamas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc.Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte il\u00e7ede sis de etkili oldu. Sisten dolay\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015farken, g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesi yer yer 10 metreye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. (DHA)DHA-Genel T\u00fcrkiye-Hakkari \/ Y\u00fcksekova Ya\u015far KAPLAN2022-11-27 09:47:53