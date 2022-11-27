Hakkari'de 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)- Yeniden

'Yüksekova'da kar nedeniyle 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunde yeniden servis ediyoruz.YENİDEN
-----------Mehmet ÖZKANYaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 115´i Yüksekova ilçesinde olmak üzere kent genelinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Kar yağışı nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı elektrik direkleri devrildi. Güne karla uyanan esnaf, kar kürekleri ile iş yerlerinin önünü temizlemeye çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-11-27 12:05:09
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