Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ merkez ve 2 ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-11-29 18:17:33
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