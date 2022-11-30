Yaralılara müdahale eden ekipler kaya düşmesiyle ölümden döndü; o anlar DHA kamerasında



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'de, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya gelen AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin bulunduğu araçlar da dağdan kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu. O anları DHA Muhabiri anbean kaydetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında HakkariVan karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden Ebubekir Güzel (39) yönetimindeki 72 AAC 585 plakalı hafif ticari aracın üzerine kaya parçaları düştü. Kazada araç sürücü Güzel ve araçta bulunan Mesut Güzel yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaparken, bu sırada dağdan ikinci kez kaya parçaları yuvarlandı. Olay yerinde bulunan DHA Muhabiri bu anları saniye saniye kaydederken, ekiplerle birlikte düşen kaya parçalarından son anda kurtuldu. Ekipler tarafından hurdaya dönüşen hafif ticari araçtan çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Dağılan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolu ulaşıma yeniden açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-11-30 23:47:22



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