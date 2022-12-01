Şehit Topçu Uzman Çavuş Korkmaz, Hakkari'de toprağa verildi



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)PENÇEKilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz (25), memleketi Hakkari'de düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, şehit oldu. Bekar ve 4 kardeşten 2'ncisi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde oturan babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz'a dün Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile komutanlar tarafından verildi. Şehit Korkmaz'ın cenazesi, dün gece helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilirken otopsi işlemleri yapıldı. Şehit Korkmaz için bu sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda basına kapalı tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, komutanlar, kurum amirleri ile şehidin silah arkadaşları, polisler ve ailesi katıldı. Şehit için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, öz geçmişi okundu. Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze aracıyla Ulu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, Korkmaz ailesi ve yakınları ile yüzlerce kişi katıldı. Korkmaz'ın yakınları, tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Nedim Korkmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-12-01 17:04:12



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