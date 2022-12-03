Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait 1 adet 60 mm. havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 1 adet PM 98 uzi makinalı tabanca, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet 60 mm. havan mühimmatı, 13 adet el bombası, 9 adet anti tank RPG 7 mühimmatı, 500 adet 7,62 mm. fişek, 12 adet 12,7 mm. fişek , 50 adet av tüfeği fişeği, 200m infilaklı fitil, 2 kilogram kara barut, 50 adet dinamit lokumu, 27 adet şarjör, 1 adet bixi tamburu, 1 adet jeneratör, 2 adet sırt çantası, 2 EYP basma düzeneği ve 8 adet kalaşnikof dipçiği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-12-03 22:36:13
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