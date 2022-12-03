Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

DHA

Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait 1 adet 60 mm. havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 1 adet PM 98 uzi makinalı tabanca, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet 60 mm. havan mühimmatı, 13 adet el bombası, 9 adet anti tank RPG 7 mühimmatı, 500 adet 7,62 mm. fişek, 12 adet 12,7 mm. fişek , 50 adet av tüfeği fişeği,  200m infilaklı fitil, 2 kilogram kara barut, 50 adet dinamit lokumu, 27 adet şarjör, 1 adet bixi tamburu, 1 adet jeneratör, 2 adet sırt çantası, 2 EYP basma düzeneği ve 8 adet kalaşnikof dipçiği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-12-03 22:36:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) SEPET ÖRÜP AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEPET ÖRÜP AİLE BÜTÇESİNE KATKI ...
Hakkari'de "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de "Dünya Engelliler Günü" etkinliği ...
Hakkari'deki besicilerin kış şartlarıyla mücadelesi başladı
YEREL HABERLER Hakkari'deki besicilerin kış şartlarıyla mücadelesi ...
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son ...
(Görüntülü) ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ KORKMAZ, HAKKARİ&#039;DE TOPRAĞA VERİLDİ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ KORKMAZ, ...
Şehit Topçu Uzman Çavuş Korkmaz, Hakkari'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Topçu Uzman Çavuş Korkmaz, Hakkari'de toprağa ...
(Görüntülü) ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ NEDİM KORKMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ NEDİM KORKMAZ ...
Hakkari Valiliği'nden "tarım arazileri üzerinden devletin dolandırıldığı" iddialarıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Hakkari Valiliği'nden "tarım arazileri üzerinden ...
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle kapatılan kara yolu açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle ...
(Görüntülü) HAKKARİ - YARALILARA MÜDAHALE EDEN EKİPLER KAYA DÜŞMESİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ; O ANLAR DHA KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ - YARALILARA MÜDAHALE EDEN ...
YARALILARA MÜDAHALE EDEN EKİPLER KAYA DÜŞMESİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ; O ANLAR DHA KAMERASINDA
YEREL HABERLER YARALILARA MÜDAHALE EDEN EKİPLER KAYA DÜŞMESİYLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.