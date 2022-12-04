Taziyeye gidenlerin minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yüksekova-Esendere kara yolunun 5'inci kilometresindeki Bölük köyü yakınlarında meydana geldi. Esendere'ye taziyeye gidenleri taşıyan Davut Çelik yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen 30 YD 532 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. İhbarla gele sağlık ekipler, yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-12-04 16:11:49



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