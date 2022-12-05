Hakkari'de, ailelerin HDP önündeki eyleminde 37'nci hafta



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 37'nci haftada da devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atarak, HDP binasının önüne yürüdü.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, 37'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerlerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüyerek PKK ve HDP aleyhinde slogan atan ailelerin geçtiği güzergahta polis, güvenlik önlemi aldı. HDP binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarken, HDP'liler ise parti binasından müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Eyleme 6 yıl önce henüz 14 yaşındayken dağa kaçırılan kayınbiraderi Rojhat için katılan Leyla Çiftçi, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde teröristlerle çatışmada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'a rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini illetti. Çiftçi, çocuklara geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik, bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak, kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen PKK ve destek verme oyunu artık son bulmalıdır. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-12-05 14:38:00



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