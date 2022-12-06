Yüksekova'da ölen 3 kişi toprağa verildi



Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde eşi Evin Ç. (35) ve doktor yeğeni Haşim Ç. (32) ile onları öldürüp intihar eden Seyfettin Ç.´nin (41) cenazeleri, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında Seyfettin Ç., geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'yi tabancayla vurdu. Seyfettin Ç., ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve Evin Ç. çifti de kurtarılamadı.

Otopsileri tamamlanan 3 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'na getirilen cenazeler, burada aileleri ve yakınları tarafından yan yana toprağa verildi.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken, polisin soruşturmasının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-12-06 12:03:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.