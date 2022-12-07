Hakkari'de silahlı kavganın ardından iki aile arasında gerginlik yaşandı: 1 yaralı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, bir kişinin tabancayla yaralandığı kavganın ardından, iki aile bireyleri arasında kent merkezinde gerginlik yaşandı. Birçok iş yerinin camlarının kırıldığı olay, polisin müdahalesiyle sona erdi. Tartıştığı N.E.'yi tabanca ile yaraladığı belirlenen İ.A.'nın yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta meydana geldi. İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. üzerinde taşıdığı tabanca ile 3 kez ateş ederek, N.E.'yi yaraladı. Olayın duyulması üzerine kavga eden kişilerin yakınları bölgeye geldi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü, çok sayıda iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı dağıtırken, N.E.'yi tabancayla yaralayan İ.A.´yı yakaladı. Yaralanan N.E. ise sağlık ekibi tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Durumu ağır olan N.E., burada yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen her iki aileden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ederken, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için kent merkezinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-12-07 22:38:01



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