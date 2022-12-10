Hakkari- Van yolunda otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİVan yolunda, otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari ve Van yönlerine giden 30 T 0038 ile 06 KB 1992 plakalı otomobil ve taksi, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açılırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-12-10 15:03:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.