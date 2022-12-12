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Hakkari'de kömür yüklü TIR devrildi: 3 yaralı

DHA

Hakkari'de kömür yüklü TIR devrildi: 3 yaralı


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de kömür yüklü TIR'ın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, ekipler kurtardı.
Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Seyir Tepe mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van'a giden 06 KA 8144 plakalı kömür yüklü TIR, lastiğinin patlamasıyla devrildi. Adı açıklanmayan sürücü araçta sıkıştı, yanındaki 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, İtfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşlarıyla araçtan çıkarılan sürücü ile diğer 2 yaralı ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-12-12 11:29:28

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