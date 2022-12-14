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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da taksicilerden 'durak' eylemi

DHA

Yüksekova'da taksicilerden 'durak' eylemi


Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 105 taksici, duraklarının olmadığı gerekçesiyle kontak kapattı. Taksilerini belediye binası önüne park eden taksiciler, mağdur olduklarını ve yetkililerden çözüm istediklerini söyledi.
Yüksekova ilçe merkezinde 3 yıl önce alt ve üstyapı çalışmaları sırasında kaldırılan ve geçen hafta yapılmasına izin verilen duraklarının, yeni bir kararla tekrar kaldırılmasına taksiciler tepki gösterdi. İlçede bir araya gelen 105 taksici, korna çalarak belediye binasının önüne kadar gelip burada, tepki amaçlı kontak kapattı.
'MAĞDUR DURUMDAYIZ'
Eylemlerini sürdüreceklerini belirten taksiciler, mağdur olduklarını ve yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Taksici İlyas Özkecisi, "Sığınabileceğimiz, oturabileceğimiz bir yerimiz yok. Yaklaşık 3 yıl önce Yüksekova'da yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı taksi duraklarımız kaldırıldı. Geçen hafta ise Yüksekova Belediyesi, duraklarımızı tekrar bırakabileceğini söyledi. Ancak esnafın şikayeti üzerine belediye yetkilileri tekrar bizden bu durakların kaldırılmasını istedi. İlçede sadece 2 taksi durağı var. Biz de çareyi belediye önünde toplanmakta bulduk. Mağdur durumdayız. Her ay düzenli vergimizi veriyoruz. Yer işgal paramızı ödüyoruz. İnşallah Kaymakam Bey, bu soruna bir çözüm bulur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-12-14 12:59:16

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