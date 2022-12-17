Yüksekovalı kızlar wushu ile kendilerini savunmayı öğreniyor



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan wushu kursu, ilgi görüyor. Haftanın 5 günü 418 yaş arası 60 kız öğrenci, wushu eğitimi alarak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de şampiyonalara hazırlanma imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 7 yıl önce Yeni Mahalle´de bulunan Teknokent Koleji´nde ücretsiz olarak açılan wushu kursuna şu ana kadar 800 kız ve erkek öğrenci kayıt yaptırıp, eğitim aldı. Şimdilerde yaşları 4 ile 18 arası değişen 60'ı kız, 150 öğrenci, haftanın 5 günü wushu öğreniyor. Genç kızlar, wushu eğitimi alarak hem kendilerini savunmayı öğrendiklerini hem de şampiyonalara hazırlanma imkanı bulduklarını belirtti.

Milli antrenör Hakkari Wushu İl Temsilcisi Özgür Dalar, birçok öğrencinin Türkiye ve Balkan şampiyonalarında birincilik kazandığını söyledi. Dalar, "Amacımız buradaki öğrencileri sokaktan alıp zararlı maddelerden uzak tutup sporla tanıştırmaktır. Bu kursa özellikle kız öğrenciler ilgi gösteriyor. Onlar daha çok tercih ediyor. Amaçları bu sporu meslek edinmek. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Yüksekova artık sporla alınan bir şehir oldu" dedi.

Yüksekova Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Lavin Alp (15) ise "Yaklaşık 4 yıldır Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan wushu kursuna geliyorum. Burada çok ciddi çalışmalar sayesinde dışardaki kapkaç ve taciz gibi olaylarda kendimizi koruyabiliyoruz. Bu sporun sayesinde hiç gitmediğim Ankara, Antalya, Mardin ve Batman gibi şehirlerde derecelerle döndüm. Bu spor biz kızlar için çok anlamlı, özellikle dışarda madde bağımlılığı, taciz ve kapkaç gibi olaylardan her şekilde kendimizi koruyabiliyoruz. Hedefim ilerde milli antrenör olmak. Bize bu imkanları tanıyan yetkililerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-12-17 11:04:42



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