Şemdinli'de yaban keçisi avına 250 bin lira ceza

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, yasak olmasına rağmen yaban keçisi avlayan Abdulgafur Ç., yakalandı. Abdulgafur Ç.,'ye 250 bin lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyünde, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçisinin avlanıp, kesildiği ihbarı alındı. Dağ keçisini avlayan Abdulgafur Ç.'nin aracı ilçe merkezi girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, kesilerek torbaya konulan dağ keçisi etleri ele geçirildi. Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Kesilmiş haldeki dağ keçisi etleri, ekiplere teslim edilirken, kaçak avcılık yapan Abdulgafur Çelik'e 250 bin lira idari para cezası kesileceği belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-12-20 13:41:08



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