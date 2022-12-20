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Hakkari'de, evlat nöbeti 38'inci haftaya girdi

DHA

Hakkari'de, evlat nöbeti 38'inci haftaya girdi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 38´inci haftada da devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atarak, HDP İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.
Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 38´inci haftada da Cumhuriyet Caddesi Mukaddes Akar Sokağı´nda bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerlerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüyerek PKK ve HDP aleyhinde slogan atan ailelerin geçtiği güzergahta polis, güvenlik önlemi aldı. HDP binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarken, HDP'liler ise, parti binasından müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.
Eyleme 10 yıl önce henüz 14 yaşında lise öğrencisiyken dağa kaçırılan Oğlu Emirhan Çiftçi için katılan Nihal Çiftçi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu 15 Aralık günü şehit olan kahraman Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Allah'tan rahmet , yakınlarını ve sevenlerine başsağlığı dileklerini illetti. Çiftçi, çocuklara geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz, lanet ediyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik, bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak, kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen PKK ve destek verme oyunu artık son bulmalıdır. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-12-20 14:13:12

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