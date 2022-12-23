Türkiye'ye yerleşen yabancı uyruklulara kültürel yapı eğitimi



Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, Türk vatandaşlarıyla evlenip bu kente yerleşen yabancı uyruklu 278 kursiyere, haftanın 5 günü Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek, görenek, sağlık konuları, medeni hukuk ve sosyal hayata ilişkin eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi'ne katılan kadın ve erkekler, Türkçe ve Kürtçe dil eğitimi de alıyor.

Hakkari'nin İran'a sınırı olan Yüksekova ilçesinde yaşayan, çoğu da evlenip Türk vatandaşlığına geçen İran ve Irak uyruklu kadınlar ile ikamet izni olan erkeklere 'Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi' verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'ne gelen 278 kişiye, Türkiye'nin kültürel yapısı, yörenin gelenek ve görenekleriyle sağlık konuları, medeni hukuk ve sosyal hayata ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Milli Eğitim, Göç İdaresi ve Halk Eğitim Merkezi görevlileri tarafından verilen eğitimlerin haftanın 5 günü ve toplamda 8 saat süreceği belirtildi. Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı çeşitli kurslara katılan yabancı uyrukluların, daha rahat iletişim kurmalarının sağlanması amacıyla Türkçe ve Kürtçe dil eğitimi de veriliyor.

KURSTAN YASAL KALIŞ HAKKI BULUNANLAR YARARLANIYOR

Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Canan, eğitim ve kursların yasal kalış hakkı bulunan yabancı uyruklulara verildiğini belirterek, "Bu eğitimlerimizi Göç İdaresi ile beraber veriyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımıza hem Türkçe hem de Kürtçe, Türk kültürünü, geleneğini, kanunları ve toplumsal kuralları anlatıyoruz. Bununla beraber vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda dil eğitimi de veriliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız, aynı zamanda diğer kurslara da katılabiliyor. Kapımızı çalan her vatandaşımıza bu kursları vermeye çalışıyoruz" dedi.

Evlilik nedeniyle 6 yıldır Yüksekova'da yaşayan ancak henüz vatandaşlık işlemleri bitmeyen İran uyruklu Mehri Masoumı, kurslardan ve eğitimlerden memnun olduklarını söyleyerek, "Türkiye çok güzel bir ülke. Burada yaşamak da çok güzel. Eşim Yüksekovalı. Günlük hayatımı kolaylaştırabilmek için bu kursa katıldım. Kurs sonunda sertifika alacağız. Bu kurs sayesinde hem Türkçe hem Kürtçe öğrendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-12-23 09:54:00



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