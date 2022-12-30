Destici: Türkiye'de, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sunni'si birinci sınıf vatandaştır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Destici: Türkiye'de, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sunni'si birinci sınıf vatandaştır

DHA

Destici: Türkiye'de, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sunni'si birinci sınıf vatandaştır


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz kardeşiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk'ü, Kürt´ü, Alevi'si Sünni'si birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ilçesinde buluşma ve katılım programlarının ardından sabah saatlerinde Hakkari'ye geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde polislerle kahvaltı yapan Destici, daha sonra Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile bir süre makamında görüşen Destici, partisinin il başkanlığı açılışına katıldı. Cuma namazını Ulu Cami´de kılan Mustafa Destici, esnaf ziyareti yapıp, kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. 
'BURADAKİ İNSANLARIN NE BEDELLER ÖDEDİKLERİNİ BİLİYORUZ'
"Yüksekova'da ziyaretlerde bulunup, STK temsilcileri ile görüştük. Vatandaşların dertlerini dinleyerek taleplerini aldık" diyen Destici şunları söyledi:
"BBP Yüksekova ve Hakkari'de milletvekili seçilene kadar, ben Hakkari milletvekiliyim, hep onların yanında olacağım. Burada belirtmek istiyorum. EYT çıktı. Maalesef burada bazı vatandaşlarımız EYT'den faydalanacak kadar prim borçlarını, sürelerini yaşları geçmelerine rağmen tamamlayamamışlar. İnşallah buna yeni bir düzenleme getirilebilir. Çünkü buradaki insanların ne şartlar altında yaşadıklarını ve ne bedeller ödediklerini biliyoruz. Güvenlik güçleri burada teröristlerle mücadele ederken şefkat eli de vatandaşlarımızın üzerinde. Altyapı ve üstyapıda Hakkari ve Yüksekova büyük bir gelişim içerisinde. Özelikle ulaşım ve yeni açılan tünellerle daha kolay hale gelecektir. Ziyaretimizde de gördük ki; bölgenin en büyük sorunu istihdam ve işsizlik. Bu da bu bölgeye has değil, bölgenin genelinde bir problem olarak devam ediyor. 'Bu bölge yatırım konusunda kendisine düşen payı bundan sonra daha güçlü bir şekilde alacaktır' diye düşünüyorum. Biz kardeşiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk'ü, Kürt´ü, Alevi'si Sünni'si birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur. Kim hak mücadelesi adı altında teröre ve şiddete başvuruyorsa, devletin varlığına göz dikiyorsa, devletin bütünlüğünü parçalanmaya yelteniyorsa, milletin arasına nifak sokarak milleti bölmeye çalışıyorsa, biz buna müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz."
Destici'ye, esnaf ziyaretinde AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK partililer de eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-12-30 15:25:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Hakkari'de konuştu:
YEREL HABERLER Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, ...
Hakkarili şehit uzman için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Hakkarili şehit uzman için mevlit okutuldu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Hakkari'de konuştu:
YEREL HABERLER Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, ...
Destici: Burası bizim vatanımız
YEREL HABERLER Destici: Burası bizim vatanımız
Çukurca'da ADEM'in yıl sonu sergisi açılhdı
YEREL HABERLER Çukurca'da ADEM'in yıl sonu sergisi açılhdı
Hakkari'de öğretmenlere "Kadın Destek Uygulaması" anlatıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de öğretmenlere "Kadın Destek Uygulaması" ...
Hakkari'de gümrük kaçak sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de gümrük kaçak sigara ve çeşitli malzemeler ...
Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği, Yüksekova'da çiftçilerle buluştu
YEREL HABERLER Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği, Yüksekova'da ...
Hakkari'de 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de aileler çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
YEREL HABERLER Hakkari'de aileler çocukları için HDP İl Başkanlığı ...
Hakkari'de ücretli öğretmen ders verdiği okulun bulunduğu köye atla gidiyor
YEREL HABERLER Hakkari'de ücretli öğretmen ders verdiği okulun ...
(Görüntülü) EĞİTİM VERMEK İÇİN AT SIRTINDA YOLCULUK YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) EĞİTİM VERMEK İÇİN AT SIRTINDA YOLCULUK ...
Eğitim vermek için at sırtında yolculuk yapıyor
YEREL HABERLER Eğitim vermek için at sırtında yolculuk yapıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.