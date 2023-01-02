Hakkari'de, arazide 25 kilo eroin ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 25 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerinin de kullanıldığı operasyon kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, arazide çuval içinde 25 paket halinde 25 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerini belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-01-02 12:03:37



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