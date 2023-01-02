Hakkari'de, arazide 25 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 25 kilo eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik kopeklerinin de kullanıldığı operasyon kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, arazide çuval içinde 25 paket halinde 25 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerini belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-01-02 12:03:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.