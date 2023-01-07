Yüksekova'da, teröristlerin yıktığı spor salonunun yerine, spor kompleksi yapıldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin hendek ve çukur olayları sırasında büyük zarar görüp yıkılan spor salonunun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye ve Spor Toto'nun desteğiyle modern bir kompleks inşa edildi. Çok amaçlı spor kompleksinde, yarı olimpik havuz, tenis kordu, spor salonu, sentetik halı saha, iki mini basketbol sahası ve spor kompleksine gelenlerin dinlenebilecekleri bir park bulunuyor.

Yüksekova'da, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla birlikte 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki yüzlerce ev, iş yeri, okul gibi spor salonu da büyük zarar gördü. Evleri yıkılan kişiler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ihale yapıldıktan sonra TOKİ tarafından 5 bölgede toplam 3 bin 64 konut yapılarak, hak sahiplerine teslim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye ve Spor Toto'nun sağladığı destekle de büyük zarar görüp yıkılan spor salonun yerine modern bir kompleks inşa edildi. 39 bin metrekare alan sahip yeni ve çok amaçlı spor kompleksinde, yarı olimpik havuz, tenis kortu, spor salonu, sentetik halı saha, iki mini basketbol sahası ve spor kompleksine gelenlerin dinlenebilecekleri bir park bulunuyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, spor kompleksinin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağını söyledi. Hakkari'nin ve Yüksekova'nın artık sporla anıldığını kaydeden Keskin, "Göreve başladığımızdan beri Yüksekova sporla alınır bir şehir olacak dedik ve 7'den 77'ye yaymaya karar verdik. Bu amaç doğrultusunda da çalışmalarımızı hızlandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto ve Yüksekova Belediyesi desteği ile ilçeye devasa bir spor kompleksi inşa edildi. Bizler Yüksekova Gençlik ve Spor ailesi olarak heyecanla bu salonumuzun açılmasını bekliyoruz. Hendek ve çukur olaylarında önce Yüksekova'da spor ve yüzme havuzu salonumuz vardı. Ancak terör olaylarından kaynaklı yakıldı. İnşallah Sayın Bakanımızın da katılımıyla çok yakında kompleksimizin açılışını yapacağız" dedi.

Spora bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirten Sekvan Çapa ise "Eski spor salonumuz hendek ve çukur olayları döneminde yakılıp tahrip edildi. Bizler de spora ara verdik. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle yakılan ve yıkılan spor salonumuzun yerine spor kompleksi yapılarak bizlere kazandırıldı. Bugün artık ilk antrenmanlarımız yeni yapılan spor kompleksimizden yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-01-07 11:09:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.