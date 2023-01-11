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Hakkari'deki evlat nöbetinde 40'ıncı hafta

DHA

Hakkari'deki evlat nöbetinde 40'ıncı hafta


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 40´ıncı haftada da devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atarak, HDP İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.
Kentte çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 40´ıncı haftasında Cumhuriyet Caddesi Mukaddes Akar Sokağı´nda bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerlerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüyerek PKK ve HDP aleyhinde slogan atan ailelerin geçtiği güzergahta polis, güvenlik önlemi aldı. HDP binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarken, HDP'liler ise parti binasından müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.
Eyleme, 10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Zübeyde Koç için katılan Lalihan Uysal, "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altın tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırılarında vefat eden vatandaşlarımıza ve de şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. Bizi yıldıramadılar, birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk ve her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bizim bu şevkimiz, bu gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin olacak. Bizler 40 yıla yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Zalimlere artık yeter, diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık. Aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz. Haykırışımız, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerinden birisi olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-01-11 14:35:21

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