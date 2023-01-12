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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'ya Meksikalı gelin

DHA

Yüksekova'ya Meksikalı gelin


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil (41), hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel (32) ile birleştirdi. Yaklaşık 2 ay önce ağabeyini kaybettiği için ailesini isteği üzerine memleketinde sade bir düğünle dünyaevine giren Yeşil ve Guriel, bir süreliğine Meksika'da yaşayacak. Guriel, Yüksekova'yı çok sevdiğini, en kısa zamanda eşinin memleketine dönüş yapacaklarını söyledi. 
Yüksekova'da yaşayan Menaf Yeşil, iş bulamayınca 20 yıl önce İstanbul'a yerleşti. Burada bir süre çeşitli işlerde çalışan Yeşil, daha sonra iç dekorasyona merak salıp, bu alanda ustalaşarak çalışmaya başladı. Yeşil, 1 yıl önce de sosyal medyada alanıyla ilgili çizimler ve tasarımlar yaparak paylaşan Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile tanıştı. Yeşil, bir süre sonra Guriel'i İstanbul'a davet etti. Buluştukları İstanbul'da bir süre arkadaşlık yapan Yeşil ve Guriel, birbirlerine aşık olup evlenmeye karar verdi. Guriel, Menaf Yeşil'i ailesiyle tanıştırdıktan sonra annesi ile Türkiye'ye gelerek Yüksekova´da evlendi.
Annesi ve nişanlısıyla 10 gün önce Menaf Yeşil'le Yüksekova'ya gelen Paola Uyagdalina Vıveros Guriel, burada sade bir törenle dünya evine girdi. Yeşil, yaklaşık 2 ay önce ağabeyini kaybettiğini, ailesinin isteği üzerine sade bir nikah töreni yaptıklarını belirtti. 2 gündür ilçedeki bir otelde balayı yapan çift, bir süreliğine Meksika'da yaşayacaklarını söyledi. 
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIK
Menaf Yeşil," Bizim ilişkimiz tamamen sosyal medya aracılığıyla başladı. Sonra Paola Türkiye'ye geldi ve tanıştık. Tanışma esnasında yaptığı bir haftalık tatilde İstanbul Havalimanı´ndan ülkesine yolcu ederken, evliliğe karar verdik. Sonra sade bir nikahla evlenerek dünyaevine girdik. İkimiz de aynı sektördeyiz. İnşaat sektöründe olduğumuz için ortak yanlarımız vardı. Dostluk başladı, sonrası birbirimize iyice alıştık ve evliliğimiz bu şekilde oldu" dedi.
YÜKSEKOVAYI ÇOK SEVDİK
Sosyal medya üzerinden tanışıp evleneceğinin aklının ucuna bile gelmediğini belirten Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ise "Menaf´la tanıştıktan sonra Türkiye´ye geldim. Gelir gelmez Menaf´ı gördüm, çok mutlu oldum. Yaklaşık bir hafta kendisine İstanbul´da misafir oldum. Ülkeme gittikten sonra bu durumu ailemle paylaştım. Onlar da saygı gösterip bu kararımı onayladılar. Yüksekova'ya gelip sade bir kına gecesi ve nikahla dünyaevine girdik. Eşimin ailesiyle tanıştıktan sonra bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Bu hafta İstanbul´a gidip oradan Meksika´ya döneceğiz. İnşallah birkaç yıl sonra tekrar Türkiye gelip Yüksekova´da eşimin ailesinin yanında yaşamımızı sürdüreceğiz. İlk defa yöresel kıyafet giydim. Fıstan, kıras ve kofisi çok güzel ve üzerimde çok güzel durdu" diye konuştu.
Kızının Türkiye´ye gelin geleceğini hiç düşünmediğini ve onlar için de bu durumun sürpriz olduğunu belirten emekli öğretmen Maria Magaalena Guriel Leal da "Nihayetinde ikisi kararını verince bize de saygı göstermek düşüyor. Damadım Menaf´ı daha önce sadece sosyal medya üzerinde tanımıştım. Yüksekova´dayız dünürlerim oldukça sıcak insanlar. Buraya geldiğime çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2023-01-12 09:46:47

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