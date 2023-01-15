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Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı

DHA

Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı


Oğuzhan SARI-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/HAKKARİ, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı.
TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü harekat başarıyla devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında ve Irak'ın kuzeyinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutan Mehmetçik, harekat kapsamında bugüne kadar 506 teröristi etkisiz hale getirdi, 575 sığınak ve mağarayı imha etti. Operasyonlarda ayrıca 2 bin mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 adet mühimmat ele geçirildi.
TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları da, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeye gitti. Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi görüntüledi.
'BU BÖLGE EMNİYETE ALINDI'
2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, harekatın yapıldığı bölge hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Teröristlerin, 'Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı' iddiasıyla 'Cehennem Tepesi' olarak adlandırdıkları Meluni Dağı'nda teröristlerin kullandığı 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini belirten Şen, söz konusu bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu söyledi.
Daha önce sözde Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım, sözde Metina bölgesinde Pençe-Şimşek harekatlarının yapıldığını hatırlatan Şen, "Pençe-Kilit Harekatının da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır. Pençe-Kilit Harekatı öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye tanksavar, havan, füze, roket, keskin nişancı, dron ve maket uçakla 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirilmiştir. Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini sağlamak maksadıyla 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almış ve halen operasyonlara devam etmektedir. Neticede 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'Ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık" dedi.
'BİZLERİ HİÇBİR ŞEY YILDIRAMAZ'
Harekat kapsamındaki operasyonlarda tim komutanı olarak görev alan üsteğmen de, "Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler, bizleri hiçbir şey yıldıramaz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar inlerine girmeye devam edeceğiz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla mücadelemiz sürecek. Türk komandolar olarak bizim anlayışımız budur. Milletimiz rahat olsun, dualarını bizden esirgemesinler" diye konuştu.
Öte yandan operasyonda yaralanan askerlere ilk müdahalenin bölgede kurulan sahra hastanesinde yapıldığı belirtildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Hakkari Oğuzhan SARI-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ
2023-01-15 14:56:24

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