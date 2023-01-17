Geçen yıl 1 metre karın olduğu Yüksekova'da yazdan kalma günler



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'de, geçen yıl ocak ayında 1 metrenin üzerinde karın bulunduğu Yüksekova ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kentin 2 bin rakımlı Yüksekova ilçesinde, ocak ayının ilk haftasında kar yağışı etkili oldu. Fakat sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile yağan kar kısa sürede eridi. İlçede, geçen yılın ocak ayında 1 metreden fazla kar bulunurken; şimdilerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük eksi 8 derece olduğu ilçede, vatandaşlar dışarıda vakit geçiyor. Önceki yıllarda ocak ayında sokağa bile çıkamayan ilçe halkı, şimdi dışarı çıkıp, çay içiyor.

Vatandaşlardan Nazmi Akbaş (51), "Kış aylarında ilçede, ilk kez böyle bir hava görüyorum. Geçen yıl 1 metre kar vardı. Bu yıl dışarıda oturabiliyoruz. Yağışın olmaması kuraklığa sebep olur. Kar memleketindeyiz. Bu sene doğru düzgün kar görmedik. Çiftçilerimiz ciddi sıkıntı çeker. Ekinlerimizden istediğimiz verimi almayacak duruma geliriz" dedi.

Yasin Özdemir (75) de daha önceki yıllarda yoğun kar nedeniyle sokağa bile çıkamadıklarını, şimdiyse dışarıda oturup, çay içtiklerini belirterek, "İlk defa böyle. Kar olmadan bir kış mevsimi yaşıyoruz. Bu aylarda metrelerce kar olurdu. Şimdi taburelerde oturup, çay içiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-01-17 14:33:31



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